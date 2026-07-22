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Обед в общепите подорожал на 10% за год в Волгоградской области

При этом число покупок в волгоградских предприятиях общественного питания снизилось за первые шесть месяцев текущего года на 4%.

Средний чек в волгоградском общепите вырос в течение года на 10%. В первом полугодии 2026 года он составил 1 322 рубля. При исследовании учитывались данные как по сетевой, так и по несетевой торговле, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков.

При этом число покупок в волгоградских предприятиях общественного питания снизилось за первые шесть месяцев текущего года на 4% по сравнению с январём—июнем 2025 года.

В соседней Ростовской области средний чек за тот же период подрос на 9% и составил 1 512 рублей, а рост числа покупок увеличился на 2%. В Краснодарском крае покупать стали на 14% меньше притом, что средний чек стал ниже на 3% — 1 350 рублей.

Волгоградцы vlg.aif.ru сообщал, что жители региона «проели» за пять месяцев в столовых и кафе 26,7 млрд рублей.