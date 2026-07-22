Обед в общепите подорожал на 10% за год в Волгоградской области

Средний чек в волгоградском общепите вырос в течение года на 10%. В первом полугодии 2026 года он составил 1 322 рубля. При исследовании учитывались данные как по сетевой, так и по несетевой торговле, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков.