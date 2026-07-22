23-летний калининградец хотел заказать интим-услуги через интернет, но стал жертвой шантажа

В полицию обратился молодой человек с заявлением о мошенничестве. Предварительно установлено, что он зашёл на тематический сайт, выбрал анкету девушки и получил ссылку для перехода в мессенджер. Там незнакомка под предлогом «подтверждения личности» попросила прислать личное видео. После этого она потребовала внести предоплату в размере 30 тыс. рублей за оказание услуг.