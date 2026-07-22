23-летний калининградец хотел заказать интим-услуги через интернет, но стал жертвой шантажа

В Калининграде 23-летний местный житель лишился денег при попытке заказать интим-услуги через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился молодой человек с заявлением о мошенничестве. Предварительно установлено, что он зашёл на тематический сайт, выбрал анкету девушки и получил ссылку для перехода в мессенджер. Там незнакомка под предлогом «подтверждения личности» попросила прислать личное видео. После этого она потребовала внести предоплату в размере 30 тыс. рублей за оказание услуг.
Калининградец отправил видеозапись и перевёл деньги на указанные реквизиты, однако обещанной услуги не получил. Вскоре аферисты снова вышли на связь и, угрожая разослать компрометирующую переписку его родственникам, потребовали новые денежные переводы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
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