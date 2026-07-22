В Башкирии заготовили более 700 тысяч тонн корма для скота

Около 600,5 тыс. тонн сенажа и примерно 108 тыс. тонн сена для кормления скота заготовили в Республике Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
По объемам заготовки лидируют Чекмагушевский, Дюртюлинский и Илишевский районы, где заготовлено от 50 до 68 тыс. тонн сенажа. Всего в регионе скошено 30% кормовых культур — это 187 тыс. га. В расчете на одну условную голову заготовлено 6,6 ц кормовых единиц, что составляет более 25% от плана.
В этом году аграрии Башкирии должны заготовить не менее 28 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. Всего это более 650 тыс. тонн сена, 1,1 млн тонн сенажа и 1 млн тонн силоса. Общая площадь кормовых угодий во всех категориях хозяйств региона составляет 610 тыс. га.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.