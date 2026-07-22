В Башкирии заготовили более 700 тысяч тонн корма для скота

По объемам заготовки лидируют Чекмагушевский, Дюртюлинский и Илишевский районы, где заготовлено от 50 до 68 тыс. тонн сенажа. Всего в регионе скошено 30% кормовых культур — это 187 тыс. га. В расчете на одну условную голову заготовлено 6,6 ц кормовых единиц, что составляет более 25% от плана.