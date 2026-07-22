Мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Воронеже

Мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины» открылся в Воронеже. 21 июля в торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев и прибывший в регион чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов.
Центр создан на базе ООО «ВоронежКомплект». Это современный сервисно-логистический комплекс, работающий по принципу единого окна, где сельхозтоваропроизводители, промышленные предприятия, коммунальные службы и строительные организации смогут приобрести технику, получить оригинальные запасные части, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также квалифицированную техническую поддержку.
Как отметил в приветственном слове глава региона, открытие центра является наглядным подтверждением успешного развития сотрудничества Воронежской области и Республики Беларусь:
«В 2024 году вместе с делегацией Воронежской области мы посетили Минск, познакомились с работой ведущих белорусских машиностроительных предприятий. Именно тогда родилась идея создать в нашем регионе мультибрендовый сервисный центр, который объединил бы лучшие образцы белорусской техники и обеспечил ее качественное сервисное сопровождение».
Губернатор подчеркнул, что представленная в центре техника будет востребована не только в Воронежской области, но и за ее пределами.
«В последние годы наши отношения с Республикой Беларусь развиваются очень активно и, что особенно важно, дают конкретные результаты. Мы вместе строим школы и спортивные объекты, реализуем инвестиционные проекты, расширяем промышленную кооперацию. И сегодняшнее открытие — еще один шаг в укреплении этого партнерства. Мы всегда говорим, что Россия и Беларусь — братские народы. Для нас это не просто красивые слова. Это отношения, которые ежедневно подтверждаются совместной работой, взаимным доверием и стремлением вместе создавать новые возможности для развития наших регионов», — сказал Александр Гусев.
Юрий Селиверстов отметил, что создание такого центра имеет большое значение для предприятий региона:
«Сегодня техника становится все более технологичной и комфортной для человека. Современные электронные системы, новые инженерные решения требуют высокой квалификации специалистов, которые будут ее обслуживать. Поэтому подобные сервисные центры — это еще и инвестиции в подготовку кадров, повышение уровня обслуживания и развитие профессиональных компетенций. Новый комплекс, который создан здесь, на базе “ВоронежКомплекта”, под брендом “Белорусские машины”, полностью отвечает этим задачам. Уверен, что этот проект будет успешно развиваться и станет востребованной площадкой для потребителей».
После символического перерезания ленточки гости осмотрели выставочную площадку с образцами современной белорусской техники. Проект центра реализован в рамках концепции создания сети мультибрендовых центров «Белорусские машины», инициированной Правительством Республики Беларусь и поддержанной Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
На выставочной площадке центра представлена продукция ведущих белорусских машиностроительных предприятий. Посетителям доступны современные машины для обработки почвы, посева и уборки урожая и другая техника.
По итогу визита Юрий Селиверстов отметил, что товарооборот между Белоруссией и Воронежской областью продолжает расти, но не менее перспективное направление — это промышленная кооперация.
Губернатор напомнил, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ставил задачу вывести взаимный товарооборот на уровень одного миллиарда долларов, поэтому потенциал взаимодействия есть.
«Мы уверенно идем к этой цели. По итогам прошлого года товарооборот уже достиг 650 миллионов долларов, ежегодно показывая рост примерно на 10−15%. Рассчитываем, что в этом году темпы будут еще выше. Вместе с тем наша задача — не ограничиваться только взаимной торговлей. Нам важно развивать промышленную кооперацию, создавать совместные проекты и современные сервисные решения», — подытожил Александр Гусев.