Мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Воронеже

«В последние годы наши отношения с Республикой Беларусь развиваются очень активно и, что особенно важно, дают конкретные результаты. Мы вместе строим школы и спортивные объекты, реализуем инвестиционные проекты, расширяем промышленную кооперацию. И сегодняшнее открытие — еще один шаг в укреплении этого партнерства. Мы всегда говорим, что Россия и Беларусь — братские народы. Для нас это не просто красивые слова. Это отношения, которые ежедневно подтверждаются совместной работой, взаимным доверием и стремлением вместе создавать новые возможности для развития наших регионов», — сказал Александр Гусев.