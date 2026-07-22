На красноярском мосту 777 для проезда оставят одну полосу

На красноярском мосту 777 почти на двое суток оставляют для проезда одну полосу и устанавливают реверсивный режим движения. Ограничение вводится с 20 часов сегодня, 22 июля, до 6 часов утра 24 июля. Как объяснили в городском управлении дорог, в целом работы на мосту продолжаются в ночном режиме, как и было установлено ранее. Но бетонирование деформационных швов требует времени, чтобы материал набрал необходимую прочность. Напомним, планируется, что ремонтные работы на мосту продлятся до середины сентября.