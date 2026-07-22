На красноярском мосту 777 почти на двое суток оставляют для проезда одну полосу и устанавливают реверсивный режим движения. Ограничение вводится с 20 часов сегодня, 22 июля, до 6 часов утра 24 июля. Как объяснили в городском управлении дорог, в целом работы на мосту продолжаются в ночном режиме, как и было установлено ранее. Но бетонирование деформационных швов требует времени, чтобы материал набрал необходимую прочность. Напомним, планируется, что ремонтные работы на мосту продлятся до середины сентября.
На красноярском мосту 777 для проезда оставят одну полосу
На красноярском мосту 777 почти на двое суток оставляют для проезда одну полосу и устанавливают реверсивный режим движения. Ограничение вводится.