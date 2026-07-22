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Два человека погибли на водоемах Нижегородской области за сутки

Трагедии произошли в Балахнинском и Лысковском округах.

Источник: Живем в Нижнем

Экстренные службы Нижегородской области зарегистрировали два происшествия на водоемах за сутки. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону 22 июля.

По информации ведомства, накануне в области утонули два человека. Трагедии произошли в Балахнинском и Лысковском округах. Информацию о погибших в МЧС не разглашают.

Нижегородцев призвали соблюдать правила безопасности, отдыхая на пляжах: не употреблять алкоголь, не подплывать к судам и не купаться в необорудованных местах.

Напомним, к середине июля в регионе утонули 46 человек, в том числе дети.

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