Два человека погибли на водоемах Нижегородской области за сутки

Экстренные службы Нижегородской области зарегистрировали два происшествия на водоемах за сутки. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону 22 июля.
По информации ведомства, накануне в области утонули два человека. Трагедии произошли в Балахнинском и Лысковском округах. Информацию о погибших в МЧС не разглашают.
Нижегородцев призвали соблюдать правила безопасности, отдыхая на пляжах: не употреблять алкоголь, не подплывать к судам и не купаться в необорудованных местах.
Напомним, к середине июля в регионе утонули 46 человек, в том числе дети.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше