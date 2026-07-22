В Пермском крае ищут 4 дня ищут 93-летнюю бабушку, которая ушла рано утром

Волонтёры ищут 93-летнюю Раузу Фатихову, которая ушла из дома рано утром и не вернулась, сообщает поисковый отряд «Регион 59».
Рауза ушла из дома в деревне Бадашка Куединского округа в 04:00. С 19 июля о её местоположении ничего не известно. Волонтёры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост примерно 142−150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Женщина была одета в платок, пиджак пепельного цвета, черное с цветочным принтом платье, резиновые лакированные галоши и теплые носки.
Если вам что-нибудь известно о местоположении Раузы Фатиховой, сообщите по телефонам: 02, 102 — полиция 112 — ЕДДС, +7 (342)241−36−40 — БРНС г. Пермь, 8−912−880−41−60 — волонтёры.