Инспектор природного парка Турдиев рассказал, как развивается туризм на Усьве

Пять лет назад Вячеслав Турдиев променял стабильную зарплату железнодорожника и городскую суету Екатеринбурга на таежные тропы родного поселка. Сегодня он — главный страж Усьвинских столбов, государственный инспектор природного парка «Пермский». В его обязанностях — следить за порядком на 18 тысячах гектаров леса, спасать заблудившихся туристов и объяснять новичкам, почему Чертов палец нельзя трогать топором. О том, как кино с Хабенским изменило жизнь глухой деревни, почему в местной реке снова появились раки и чем опасен прикормленный медведь, рассказал aif.ru.