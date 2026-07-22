Трогательный памятник семье открывают в городе Волжском

Из композитного материала скульптор изготовил большую семью — ее главу, нежно обнимающего беременную супругу, прижавшегося к материнской руке мальчика и шестилетнюю дочку с букетом ромашек в руках. Нежную композицию Николай Карпов посвятил своей собственной семье и супруге Татьяне, рука об руку с которой он идет по жизни уже больше 40 лет. Пара воспитала двоих детей и уже трижды испытала радость от рождения внуков.