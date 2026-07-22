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Страховые пенсии в России с 2027 года будут индексировать в два этапа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Страховые пенсии в России с 2027 года планируется индексировать в два этапа. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Страховые пенсии в России с 2027 года планируется индексировать в два этапа. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, первое повышение пройдет с 1 февраля и будет соответствовать уровню фактической инфляции за 2026 год. Второй этап индексации намечен на 1 апреля.

Чаплин уточнил, что дополнительная корректировка пенсионных выплат будет проводиться с учетом доходов Социального фонда России. Такая система позволит учитывать как инфляционные процессы, так и финансовые возможности фонда при формировании размера выплат пенсионерам.

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