Физик Бычков объяснил, как действовать, если гроза застала вас на природе

Гроза — это опасное природное явление, которое может застать где-угодно. Однако, соблюдая определённые правила, можно значительно снизить риски. Так, во время грозы на открытой местности, например, в горах, поле или на пляже, рекомендуется лечь на землю и избегать любых движений. Такой совет дал доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИАМО.
Он также подчеркнул, что если вы оказались на пляже во время грозы, держитесь подальше от воды. Молния, ударившая в водоём, может распространить электрический заряд, создавая опасность для находящихся рядом людей.
В лесу, по словам Бычкова, не стоит искать укрытие под высокими деревьями, стоящими отдельно от других. Лучше выбрать место среди густого подлеска, где нет высоких деревьев.
Кроме того, Бычков объяснил, как понять, что в вас сейчас ударит молния.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, молния убила мужчину на фестивале «Alfa Future People» в Балахнинском районе: в момент удара он разговаривал по телефону. А в Дзержинске разряд молнии поразил двух футболистов на стадионе «Капролактамовец», один из них погиб.