Физик Бычков объяснил, как действовать, если гроза застала вас на природе

Гроза — это опасное природное явление, которое может застать где-угодно. Однако, соблюдая определённые правила, можно значительно снизить риски. Так, во время грозы на открытой местности, например, в горах, поле или на пляже, рекомендуется лечь на землю и избегать любых движений. Такой совет дал доктор физико-математических наук, академик РАЕН Владимир Бычков в беседе с РИАМО.