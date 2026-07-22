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В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым

Церемония прошла на Большеохтинском кладбище.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Петербуржцы простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла на Большеохтинском кладбище возле часовни Данииловского храма. Люди принесли к гробу цветы. В церемонии приняли участие сотни человек: родные и близкие Иванова, а также те, кто следил за ним в социальных сетях. На прощании блогера вспоминали, как доброго, отзывчивого и целеустремленного человека, многие отметили его желание жить и умение вдохновлять окружающих.

Фитнес-блогер умер 20 июля в возрасте 37 лет, он готовился к пересадке сердца после трех инфарктов, рассказывала ранее ТАСС супруга Иванова. Она отметила, что у мужа была диагностирована острая сердечная недостаточность.