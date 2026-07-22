В Сочи побит рекорд по количеству стобалльников ЕГЭ

Наивысший балл получили 40 учеников. Две школьницы набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. Олеся Ирская из школы № 10 выполнила на максимальный балл экзаменационные задания по литературе и русскому языку. Виктория Никифорова из гимназии № 8 набрала по 100 баллов по русскому языку и химии.