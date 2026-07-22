Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла

«Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 МСК 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены», — говорится в сообщении.