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Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла

Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 4,9 км.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Росавиация до 12 августа ограничила высоту полетов до 4,9 километра в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него, сообщило ведомство.

«Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 МСК 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены», — говорится в сообщении.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — добавляется в сообщении.