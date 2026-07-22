Как волгоградцам получить медаль за решение задач в День шахмат?

Международная шахматная федерация (FIDE или ФИДЕ) была основана 20 июля 1924 г. в Париже во время проведения Олимпийских игр. Её девизом стало «Gens una sumus», что с латинского переводится как «Мы — одна семья». А в 1966 г. по инициативе ФИДЕ 20 июля было объявлено Днём шахмат. И ещё важная дата: в 2019 г. Генассамблея ООН, признавая важную роль шахмат в объединении людей всего мира, официально объявила 20 июля Международным днём шахмат.