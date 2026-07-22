Как волгоградцам получить медаль за решение задач в День шахмат?

Конкурс ко Дню шахмат запустило «АиФ» — Нижнее Поволжье" с тремя заданиями и призами.
20 июля — Международный день шахмат.
Международная шахматная федерация (FIDE или ФИДЕ) была основана 20 июля 1924 г. в Париже во время проведения Олимпийских игр. Её девизом стало «Gens una sumus», что с латинского переводится как «Мы — одна семья». А в 1966 г. по инициативе ФИДЕ 20 июля было объявлено Днём шахмат. И ещё важная дата: в 2019 г. Генассамблея ООН, признавая важную роль шахмат в объединении людей всего мира, официально объявила 20 июля Международным днём шахмат.
Обычно этой дате посвящаются шахматные турниры и конкурсы. Так, 15−25 июля в Китае проходит детское Первенство Азии по классическим шахматам, блицу и рапиду. В соревнованиях участвуют более 900 спортсменов из 31 страны, среди них 64 россиянина.
Они уже завоевали несколько медалей. Так, в быстрых шахматах в своих возрастных группах Семён Пузыревский (С. -Петербург) и Евгения Сатановская (Новгород) завоевали золото. Бронза досталась Михаилу Маркову из Подмосковья. Соревнования продолжаются, и в следующем выпуске мы сообщим их окончательные итоги.
Мы также решили отметить эту юбилейную дату. Волгоградская комиссия по шахматной композиции и редакция газеты «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" объявляют конкурс по решению шахматных композиций, посвящённый Международному дню шахмат.
Предлагаются три задания. Везде начинают белые. При равенстве очков у двух и более участников будет учитываться время, потраченное на решение. Контроль — почтовый штемпель. Среди призов — медали и грамоты.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 20 дней. Успеха!
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Публикуем фамилии читателей, первыми приславшими верное решение задач, опубликованных в «АиФ»-НП" № 22 2026 г. Это волгоградцы В. Анисимов, А. Ганнов, Г. Калмыков.
Решения: № 1 E. Westbury, 1897 г. 1.Фа2! № 2 G. Becker, 1959 г. 1.Ла8! Крс7, Крd5, Крb5 2.Kb8, Ka5, Ke5.