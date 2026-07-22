Журналистов Татарстана пригласили в Синьзянь Уйгурский район Китая

Журналистов ждет плотная программа: они уже посетили Татарскую мечеть в Урумчи, штаб-квартиру Синьцзянского радио и телевидения которое вещает на 4-х языках, а радио на 6-ти, в том числе на уйгурском. Также они побывали в пустыне Такла-Макан и даже прокатились на верблюдах, посетили крупнейший Кашгарский рынок в старом городе.