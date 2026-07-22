Журналистов Татарстана пригласили в Синьзянь Уйгурский район Китая

СУАР граничит с 8 государствами Центральной Азии: Монголия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, Индия.
СУАР это географический центр Евразийского континента. Больше половины населения СУАР составляют уйгуры. Журналисты во время визита получили уникальную возможность посетить столицу СУАР — город Урумчи и город Кашгар. Представители средств массовой информации регионов России смогли воочию наблюдать национальную самобытность и уникальность этого района КНР.
Сейчас это развитый туристический район. В СУАР создана сеть авиа и скоростного железнодорожного сообщения. Аэропорт в столице СУАР Урумчи привлекает туристов как из других районов Китая, так и из разных государств.
Журналистов ждет плотная программа: они уже посетили Татарскую мечеть в Урумчи, штаб-квартиру Синьцзянского радио и телевидения которое вещает на 4-х языках, а радио на 6-ти, в том числе на уйгурском. Также они побывали в пустыне Такла-Макан и даже прокатились на верблюдах, посетили крупнейший Кашгарский рынок в старом городе.
Впереди журналистов ждет разнообразная программа и конечно горы Тянь Шаня.