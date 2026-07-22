Россияне обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойзбенды, чем зарубежные, при этом лидером среди иностранных коллективов остается южнокорейская группа BTS, а среди российских — «Ласковый май», следует из результатов исследования «КИОН Музыки» и системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Пользователи русскоязычного сегмента соцмедиа в 2,5 раза чаще обсуждают отечественные бойзбенды, чем зарубежные», — говорится в исследовании.
В рамках исследования аналитики обработали около 40 миллиардов сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с июля 2025 года по июль 2026 года. Для анализа учитывались только упоминания музыкальных коллективов в контексте слов-маркеров, связанных с музыкой, что позволило исключить нерелевантные упоминания.
Как выяснили аналитики, рейтинг самых обсуждаемых российских бойзбендов возглавил «Ласковый май» с 230,6 тысячи упоминаний. В первую тройку также вошли «Дискотека Авария» (182,1 тысячи) и «Иванушки International» (156 тысяч). Следом расположились Gayazovs Brothers, «Отпетые мошенники», «Руки Вверх!», «Корни», Galibri & Mavik, ZOLOTO и «Челси».
Среди зарубежных коллективов первое место заняла группа BTS с 339,9 тысячи упоминаний. В топ-5 также вошли Backstreet Boys, SEVENTEEN, EXO и O-Zone.
Исследование показало, что аудитория BTS преимущественно женская: 85% сообщений о группе оставляют женщины. Чаще всего о коллективе пишут пользователи в возрасте от 18 до 34 лет, а основными площадками для обсуждений стали Telegram и «ВКонтакте».
Среди российских групп лидирует «Ласковый май». Основную аудиторию обсуждений коллектива составляют пользователи старше 55 лет, а чаще всего о группе пишут в соцсети «ВКонтакте». По мнению аналитиков, интерес к коллективу поддерживают ретро-архивы в соцсетях, мемы о советской эстраде и эксперименты с нейросетями, воссоздающими стиль группы.
Отдельно аналитики отметили группу «Руки Вверх!», занявшую шестое место в рейтинге. Высокие показатели коллектива связаны с юбилейным туром «Нам 30 уже!», стартовавшим весной 2026 года. По данным исследования, каждое третье сообщение о группе так или иначе связано с концертным туром.