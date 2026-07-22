Россияне обсуждают отечественные бойзбенды в 2,5 раза чаще, чем зарубежные

В рамках исследования аналитики обработали около 40 миллиардов сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с июля 2025 года по июль 2026 года. Для анализа учитывались только упоминания музыкальных коллективов в контексте слов-маркеров, связанных с музыкой, что позволило исключить нерелевантные упоминания.