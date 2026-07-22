Главой транспортного комитета мэрии Орле назначен Сергей Дутов

Сергей Дутов родился в Орле в 1993 году. Высшее образование получил в Орловском государственном университете имени Тургенева: степень бакалавра — по направлению «Государственное и муниципальное управление», магистра — по специальности «Юриспруденция». После окончания вуза работал в коммерческой сфере. В 2023 году поступил на муниципальную службу в управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Позже перешел на работу в городской комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи.