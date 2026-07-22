Тельцы встретят партнёра мечты, а Близнецам придёт неожиданное сообщение: таро-расклад на среду, 22 июля

Тельцы познакомятся с человеком, который будет доказывать свои чувства поступками, а Близнецы получат неожиданное сообщение, которое изменит планы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 22 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Паж Жезлов): обещает знакомство через неожиданное обстоятельство: случайную встречу, поездку или новое увлечение. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о ситуации, где именно внимание к мелочам поможет получить преимущество перед другими. Здоровье (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на необходимость перестать откладывать решение вопроса, связанного с самочувствием.
Телец.
Любовь (Король Жезлов): предрекает появление человека, который возьмёт инициативу в отношениях на себя. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует поддержку коллектива или удачное завершение общего дела. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о физическом напряжении, которое может проявиться через усталость или мышечные спазмы.
Близнецы.
Любовь (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрое развитие событий — от неожиданного сообщения до внезапной встречи. Профессиональная сфера (Отшельник): указывает на работу над задачей, где лучше рассчитывать на собственный опыт, а не чужие советы. Здоровье (Королева Пентаклей): символизирует необходимость обратить внимание на питание, состояние кожи и общее восстановление организма.
Рак.
Любовь (Девятка Кубков): предрекает исполнение небольшого желания или приятный сюрприз от близкого человека. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): говорит о возможности выйти из затянувшегося спора без новых конфликтов. Здоровье (Иерофант): указывает на пользу привычного режима, профилактики и соблюдения рекомендаций специалистов.
Лев.
Любовь (Туз Кубков): обещает начало новой истории, которая быстро вызовет сильный эмоциональный отклик. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает рабочую поездку или новый перспективный проект. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости набраться терпения: результат от лечения или изменений в образе жизни появится не сразу.
Дева.
Любовь (Король Кубков): указывает на серьёзный разговор с человеком, который предпочитает показывать чувства поступками. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает расширение возможностей, новые контакты или планы за пределами привычных задач. Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): символизирует постепенное освобождение от тревожных мыслей и улучшение сна.
Весы.
Любовь (Смерть перевёрнутая): говорит о нежелании окончательно отпускать прошлое. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание заслуг, похвалу или результат, который заметят окружающие. Здоровье (Четвёрка Кубков): указывает на снижение энергии и необходимость добавить в жизнь больше отдыха.
Скорпион.
Любовь (Справедливость): предрекает разговор, после которого станет проще понять истинные намерения другого человека. Профессиональная сфера (Туз Мечей перевёрнутая): говорит о риске ошибиться из-за неполной информации или поспешного решения. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.
Стрелец.
Любовь (Звезда перевёрнутая): указывает на сомнения в отношениях или завышенные ожидания от партнёра. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает укрепление финансового положения и долгосрочную выгоду. Здоровье (Башня): предупреждает о необходимости снизить нагрузку, чтобы не довести организм до переутомления.
Козерог.
Любовь (Императрица): символизирует заботу, семейные планы или разговоры о совместном будущем. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о большом количестве вариантов, среди которых будет сложно выбрать один. Здоровье (Луна): указывает на чувствительность к стрессу, перепады настроения или нарушения сна.
Водолей.
Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): предрекает временное охлаждение чувств или необходимость заново выстроить взаимопонимание. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): говорит о риске столкнуться с чужими обещаниями, которые окажутся пустыми. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Рыбы.
Любовь (Шестёрка Кубков): обещает встречу с человеком из прошлого или возвращение к приятным воспоминаниям. Профессиональная сфера (Суд): указывает на получение ответа, завершение важного этапа или подведение итогов. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о психосоматических заболеваниях.