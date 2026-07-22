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В Волжском водитель отправил в реанимацию 15-летнюю девушку-пешехода

Мужчина не уступил дорогу подростку на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области девушка-пешеход оказалась в больнице после наезда «Лады Гранты». По данным региональной полиции, это произошло 21 июля в 7.30 утра напротив дома 29 на улице Карла Маркса. 15-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 62-летний водитель не остановился перед «зеброй» и снес девушку.

Пострадавшая получила тяжелые травмы, ее забрала скорая. Еще одну женщину сбили в Красноармейском районе Волгограда на улице Тельмана около часа дня. Водитель «Шкоды» протаранил сначала «Ладу Приору», после чего его отбросило на пешеходный переход. Женщина не успела отскочить в сторону.

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