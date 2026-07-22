В Волжском водитель отправил в реанимацию 15-летнюю девушку-пешехода

Пострадавшая получила тяжелые травмы, ее забрала скорая. Еще одну женщину сбили в Красноармейском районе Волгограда на улице Тельмана около часа дня. Водитель «Шкоды» протаранил сначала «Ладу Приору», после чего его отбросило на пешеходный переход. Женщина не успела отскочить в сторону.