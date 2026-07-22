Названа зарплата губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Глава региона в прошлом году на своей должности в нижегородском правительстве заработал 7 365 654 рублей. У него есть земельный участок площадью 2499 кв. м. и жилой дом площадью 171,9 кв.м. в Тверской области, а также квартира в Москве площадью 143,7 кв.м.