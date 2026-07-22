Названа зарплата губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Глеб Никитин опубликовал сведения о своем доходе и нажитом имуществе на посту губернатора Нижегородской области в 2025 году. Данными поделился Центризбирком в преддверии выборов в Госдуму РФ.
Глава региона в прошлом году на своей должности в нижегородском правительстве заработал 7 365 654 рублей. У него есть земельный участок площадью 2499 кв. м. и жилой дом площадью 171,9 кв.м. в Тверской области, а также квартира в Москве площадью 143,7 кв.м.
Также у Глеба Никитина имеется широкий арсенал различных автомобилей — от возрожденной «Волги» до раритетного «ГАЗа». Среди них — ВАЗ 21011 (1976 г.), ГАЗ 24 (1972 г.), VOLGA (2025 г.), ГАЗ 3102 (1989 г.), ГАЗ 20 (1955 г.), ГАЗ 21 (1962 г.), прицеп, мотоцикл ЯВА (1990 г.) и УАЗик (2022 г.).
Напомним, что минувшей весной Глеб Никитин приобрел кроссовер Volga K50, став первым владельцем автомобиля возрожденного бренда.
Кроме того, в банках на его имя записано четыре счета с общей суммой остатка 584 719 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, сколько заработали депутаты Госдумы от Нижегородской области в 2025 году.