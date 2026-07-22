В Приангарье у нелегальных банкиров изъяли девять дорогих автомобилей и валюту

В Иркутской области задержали группу нелегальных банкиров, которых подозревают в обналичивании более 1 млрд рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В противоправной деятельности, предположительно, также участвовал руководитель одного из кредитных учреждений Приангарья.
Как рассказала Ирина Волк, подозреваемые без разрешения занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, они обналичивали средства под видом оплаты по мнимым сделкам. После этого деньги возвращались клиентам за вычетом комиссии не менее 14%. Доход от незаконной деятельности оценивается в 190 млн рублей.
При участии сотрудников Росгвардии полицейские задержали троих подозреваемых. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисах сообщников правоохранители изъяли российскую и иностранную валюту, девять дорогостоящих автомобилей, документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение для расследования.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают устанавливать других участников противоправной деятельности.
Фото на главной: телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.