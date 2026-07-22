В Приангарье у нелегальных банкиров изъяли девять дорогих автомобилей и валюту

Как рассказала Ирина Волк, подозреваемые без разрешения занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, они обналичивали средства под видом оплаты по мнимым сделкам. После этого деньги возвращались клиентам за вычетом комиссии не менее 14%. Доход от незаконной деятельности оценивается в 190 млн рублей.