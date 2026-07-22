Петербуржцы увидят десницу апостола Андрея Первозванного

Жители и гости Петербурга смогут увидеть десницу апостола Андрея Первозванного. Её принесение приурочено к празднованию Дня ВМФ, пишут СМИ.
Десница хранится в Москве в Богоявленском кафедральном соборе Елохова. 24 июля её привезут в в Андреевский собор на Васильевском острове. Торжественная встреча состоится 24 июля в 11:30. Запланирован молебен с акафистом, пишет «Петербургский дневник».
С 24 по 26 июля с 9.00 до 21.00 любой желающий сможет приложиться к мощам. Напомним, также ко Дню ВМФ в Петербурге дадут салют и дважды зажгут Ростральные колонны.