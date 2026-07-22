Петербуржцы увидят десницу апостола Андрея Первозванного

Десница хранится в Москве в Богоявленском кафедральном соборе Елохова. 24 июля её привезут в в Андреевский собор на Васильевском острове. Торжественная встреча состоится 24 июля в 11:30. Запланирован молебен с акафистом, пишет «Петербургский дневник».