Средневековый замок-призрак обнаружили в Беларуси на границе с Украиной

По данным археологов, фрагменты открытой кладки датируются
«Находка в Наровлянском районе действительно не банальная и для узкого научного круга, можно сказать, что это открытие», — заявил ведущий научный сотрудник института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук Олег Дернович.
Археологи обнаружили фундамент замка на возвышенности около населенного пункта Антонов.
Уникальность найденных фрагментов феодального оборонительного двора в том, что в историографии Беларуси этот объект не числится, нет о нем и упоминаний в качестве оборонительного сооружения.
«Его нет ни в списке замков, ни в списке домов усадебного типа», — отмечается в телесюжете.
Поэтому и создается впечатление, что сооружение в Антонове — призрак. Однако в зарубежных архивах был найден документ — опись Антоновского замка — который входил в средневековую линию обороны.
Директор Наровлянского историко-этнографического музея Раиса Бобр отметила, что слово «замок» в определенной степени вводит заблуждение: на самом деле это оборонительное сооружение.
Интересным является и тот факт, что современный мост через речку Словечна являлся основным путем, по которому въезжали в замок. По данным историков, почти 500 лет назад мост был не стационарный, как сейчас, а подвесной. Но территория, на которой располагается загадочный замок, как и в настоящее время, была приграничной, поэтому в средние века местные феодалы строили много заградительных и фортификаицонных сооружений, чтобы защищаться от набегов крымским татар.
Историки полагают, что замок-призрак был своего рода кластером — в феодальном замке располагались военные, была мельница, пекарня, броварня, хоздвор.
Обнаруженное замчище предлагают включить в список историко-культурного наследия Беларуси.
Наровлянский район граничит с Украиной, его южная часть находится на границе с Житомирской и Киевской областями.