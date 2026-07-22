Средневековый замок-призрак обнаружили в Беларуси на границе с Украиной

Интересным является и тот факт, что современный мост через речку Словечна являлся основным путем, по которому въезжали в замок. По данным историков, почти 500 лет назад мост был не стационарный, как сейчас, а подвесной. Но территория, на которой располагается загадочный замок, как и в настоящее время, была приграничной, поэтому в средние века местные феодалы строили много заградительных и фортификаицонных сооружений, чтобы защищаться от набегов крымским татар.