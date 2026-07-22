Запуск новых производств планируется на месте бывшего нижегородского завода

Новые предприятия могут открыть на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в документации, которая была вынесена на общественные обсуждения.
Проект хотят реализовать на площади 87,3 га. Суммарная площадь застройки превысит 94 тысячи «квадратов», около 34,7 тысячи «квадратов» из них придется на новые сооружения высотой 1−2 этажа. Также предусмотрено строительство дорожек, тротуаров, парковки на 194 места и др.
Территорию планируют освоить в две очереди. Первая рассчитана до 2030 года. Это подготовка, кадастровые работы, демонтаж, рекультивация, строительство различных объектов. Вторая очередь — до 2035 года — включает реконструкцию улицы Народной, озеленение, устройство «Перспективного парка» вдоль озер Бурнаковской низины.
Ранее мы писали, что нижегородские власти добиваются строительства АЭС в регионе.