В Перми стартовал второй этап противоклещевой обработки городских лесов

Общая площадь обрабатываемых территорий составит 1 387,4 гектара. Работы проведут в наиболее посещаемых горожанами местах. В их число войдут: экологические тропы, комплексные зоны отдыха, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, а также остановочные комплексы на границе с лесом и участки дорожно-тропиночной сети.