В Перми стартовал второй этап противоклещевой обработки городских лесов

В Перми управление по экологии и природопользованию сообщило о начале с 20 июля второго этапа акарицидной обработки городских лесов. Против клещей обработают шесть участковых лесничеств.
Общая площадь обрабатываемых территорий составит 1 387,4 гектара. Работы проведут в наиболее посещаемых горожанами местах. В их число войдут: экологические тропы, комплексные зоны отдыха, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, а также остановочные комплексы на границе с лесом и участки дорожно-тропиночной сети.
Акарицидное уничтожение клещей выполняют специализированные организации при помощи разрешенных химикатов. На время проведения противоклещевой обработки не рекомендуется посещать обрабатываемые территории.
«Высокая концентрация действующего вещества в воздухе в течение трех часов после ее проведения может оказать негативное влияние на здоровье пермяков и их питомцев», — пояснили в городском управлении.