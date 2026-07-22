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В Перми стартовал второй этап противоклещевой обработки городских лесов

Повторную обработку проведут в шести участковых лесничествах.

Источник: Комсомольская правда

В Перми управление по экологии и природопользованию сообщило о начале с 20 июля второго этапа акарицидной обработки городских лесов. Против клещей обработают шесть участковых лесничеств.

Общая площадь обрабатываемых территорий составит 1 387,4 гектара. Работы проведут в наиболее посещаемых горожанами местах. В их число войдут: экологические тропы, комплексные зоны отдыха, открытые поляны, площадки для дрессировки собак, а также остановочные комплексы на границе с лесом и участки дорожно-тропиночной сети.

Акарицидное уничтожение клещей выполняют специализированные организации при помощи разрешенных химикатов. На время проведения противоклещевой обработки не рекомендуется посещать обрабатываемые территории.

«Высокая концентрация действующего вещества в воздухе в течение трех часов после ее проведения может оказать негативное влияние на здоровье пермяков и их питомцев», — пояснили в городском управлении.