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Правительство РФ советует увеличить число работающих АЗС в Нижегородской области

Правительство РФ рекомендовало увеличить количество работающих заправок в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Правительство РФ рекомендовало увеличить количество работающих заправок в Нижегородской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям.

Такую же рекомендацию дали властям Вологодской области. В первую очередь топливо будут получать госструктуры и отдельные регионы. Наименьший приоритет отдается АЗС и экспорту по межправительственным соглашениям.

В материалах отмечается, что на внутреннем топливном рынке сохраняется напряженная ситуация. Заметнее всего проблемы ощущаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Власти ставят в приоритет недопущение региональных дисбалансов и предотвращение дефицита топлива.

Напомним, карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области. В регионе также действует система продажи бензина по номерам машин.