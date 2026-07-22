Правительство РФ советует увеличить число работающих АЗС в Нижегородской области

В материалах отмечается, что на внутреннем топливном рынке сохраняется напряженная ситуация. Заметнее всего проблемы ощущаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Власти ставят в приоритет недопущение региональных дисбалансов и предотвращение дефицита топлива.