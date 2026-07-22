Правительство РФ советует увеличить число работающих АЗС в Нижегородской области

Правительство РФ рекомендовало увеличить количество работающих заправок в Нижегородской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям.
Такую же рекомендацию дали властям Вологодской области. В первую очередь топливо будут получать госструктуры и отдельные регионы. Наименьший приоритет отдается АЗС и экспорту по межправительственным соглашениям.
В материалах отмечается, что на внутреннем топливном рынке сохраняется напряженная ситуация. Заметнее всего проблемы ощущаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Власти ставят в приоритет недопущение региональных дисбалансов и предотвращение дефицита топлива.
Напомним, карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области. В регионе также действует система продажи бензина по номерам машин.