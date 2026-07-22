Жителям Краснодара рекомендовали носить респираторы после налета БПЛА

В связи с последствиями пожара на логистическом центре Wildberries, возникшего после ночной атаки беспилотников, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рекомендовало жителям города использовать средства защиты органов дыхания.
Специалисты советуют горожанам ограничить время пребывания на улице, плотно закрывать окна в помещениях и проводить регулярную влажную уборку. Также рекомендуется промывать нос и горло, пить больше воды и отказаться от использования контактных линз в пользу очков. В ведомстве подчеркнули, что при появлении кашля, одышки или признаков недомогания следует незамедлительно обращаться к врачу.
Напомним, в ночь на 22 июля склад Wildberries в Краснодаре подвергся атаке БПЛА, в результате чего пострадали 10 человек. К тушению пожара привлечено более 100 спасателей, 40 единиц техники и вертолет. Аналогичная атака была зафиксирована на складской комплекс компании в Невинномысске. По факту налетов Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.