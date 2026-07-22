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С мужчины, который в Ясной Поляне заставил мальчика встать на колени, требуют 50 тысяч рублей

Селянин унизил честь и достоинство ребенка.

С 60-летнего жителя поселка Ясная Поляна, который заставил 8-летнего ребенка встать на колени, требуют 50 тысяч рублей. Об иске к селянину о взыскании компенсации морального вреда за причинение физических и нравственных страданий несовершеннолетнему сообщает прокуратура области.

Известно, что 30 марта этого года школьник возвращался домой на велосипеде. По пути встретился мужчина на велосипеде, который стал свистеть в его адрес, но мальчик ответил ему «не совсем вежливо» и поехал дальше.

Селянин догнал ребенка, сказал ему «ругательные слова в неприличной форме», заставил встать на колени и извиниться.

Все это происходило на проезжей части вблизи детской площадки.

Впереди суд.