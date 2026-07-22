В Москве завершили строительство промышленного парка «Сенькино»

По его словам, «территория промышленного парка продумана до мелочей». Вокруг зданий организована комфортная дорожная сеть, по которой смогут двигаться в том числе пожарные машины и грузовой транспорт любой тоннажности. Есть разворотные площадки, зоны погрузки-разгрузки и парковки. В рамках третьей очереди на участке площадью почти 16 га возвели комплекс современных универсальных производственных площадок для цехов, научно-производственных лабораторий и деловых офисов.