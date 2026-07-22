В Москве завершили строительство промышленного парка «Сенькино»

«Закончили строительство промышленного парка “Сенькино” в Краснопахорском районе. Проект реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В общей сложности появилось больше 2,8 тысячи современных рабочих мест. Это также соответствует целям и инициативам нацпроекта “Кадры”, — написал Собянин в “Максе”.
Он напомнил, что строительство объекта разделили на три этапа. В 2024 году введены два корпуса, в 2025-м — еще один, а в 2026-м — два производственных здания.
«Начали с инженерных сооружений — все строения обеспечены теплом, водой, электричеством и ливневой канализацией. Благодаря этому производственные мощности могут быть запущены сразу после заселения резидентов», — добавил мэр.
По его словам, «территория промышленного парка продумана до мелочей». Вокруг зданий организована комфортная дорожная сеть, по которой смогут двигаться в том числе пожарные машины и грузовой транспорт любой тоннажности. Есть разворотные площадки, зоны погрузки-разгрузки и парковки. В рамках третьей очереди на участке площадью почти 16 га возвели комплекс современных универсальных производственных площадок для цехов, научно-производственных лабораторий и деловых офисов.