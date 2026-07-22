Пермскую епархию возглавит епископ из Сибири

Митрополит Мефодий возглавлял Пермскую епархию с марта 2010 года. За это время по его инициативе было восстановлено более 70 памятников архитектуры регионального и федерального значения и возведен ряд новых церквей. В 2019 году Мефодий за свои заслуги был награжден почетной грамотой края, а в 2022 году он стал почетным гражданином региона.