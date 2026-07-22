Пермскую епархию возглавит епископ из Сибири

Вместо уходящего на покой митрополита Мефодия пермскую епархию возглавит преосвященнейший Игнатий, епископ Енисейский и Лесосибирский.
Митрополит Мефодий возглавлял Пермскую епархию с марта 2010 года. За это время по его инициативе было восстановлено более 70 памятников архитектуры регионального и федерального значения и возведен ряд новых церквей. В 2019 году Мефодий за свои заслуги был награжден почетной грамотой края, а в 2022 году он стал почетным гражданином региона.
«В свое время мне выпала честь первым встречать архиерея Мефодия на пермской земле, — говорит председатель законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих. — Спустя многие годы нашего общения он неизменно остается для меня примером духовной твердости и человеческого благородства. За время его управления епархией Пермский край обрел новые храмы, восстановленные святыни, а также сильную духовную школу. Уверен, его труды еще долго будут служить на благо Прикамья. Желаю владыке здоровья, мира и добра».
На этой неделе Мефодий провел прощальную встречу с сотрудниками Пермского епархиального управления, где подвел итоги своей работы в Прикамье за 16 лет.
Новый управляющий пермской епархией Игнатий родился в Краснодарском крае и много лет после обучения в семинарии провел в Красноярском крае. В июле этого года решением Священного Синода он назначен Преосвященным Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии.
26 июля в кафедральном соборе Перми Игнатий проведет свою первую литургию в Прикамье, а Мефодий совершит прощальное богослужение.