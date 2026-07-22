Прокофьев: трудоголизм способен сократить продолжительность жизни на четверть века

Трудоголизм способен сократить продолжительность жизни на четверть века. Об этом изданию «Абзац» заявил врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам эксперта, чрезмерная увлеченность работой и хроническое переутомление наносят тяжелый удар по сердечно-сосудистой системе. Постоянный стресс, спровоцированный сбитым режимом сна и несбалансированным питанием, бьет по иммунитету и сердцу.
На фоне непрерывной усталости у человека учащается пульс, растет артериальное давление, а мозг начинает страдать от нехватки кислорода. Совокупность этих факторов увеличивает вероятность инфаркта или инсульта примерно на 30%. Если принять за эталонную продолжительность жизни показатель в 85 лет, то из-за переработок она может сократиться до 60 лет.
«Я бы настоятельно рекомендовал бы людям, зависимым от работы, кардинально изменить свое отношение к служебным обязанностям: научиться четко разграничивать рабочее и личное время, а также не пренебрегать полноценным отдыхом», — отметил Прокофьев.
Как добавила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова «Абзацу», главная опасность трудоголизма заключается в том, что карьера полностью вытесняет реальную жизнь. Это неизбежно ведет к глубокому личностному кризису, разрушению семейных отношений и серьезным проблемам в интимной сфере.
Напомним, психолог объяснил, как трудоголизм разрушает здоровье и личную жизнь.