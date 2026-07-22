Прокофьев: трудоголизм способен сократить продолжительность жизни на четверть века

На фоне непрерывной усталости у человека учащается пульс, растет артериальное давление, а мозг начинает страдать от нехватки кислорода. Совокупность этих факторов увеличивает вероятность инфаркта или инсульта примерно на 30%. Если принять за эталонную продолжительность жизни показатель в 85 лет, то из-за переработок она может сократиться до 60 лет.