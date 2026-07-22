Красноярцев приглашают сдать макулатуру на переработку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 23 июля, пройдет открытая экологическая акция по сбору макулатуры «С чистого листа». Принести ненужную бумагу на переработку смогут все желающие.
Акция состоится в парке Юннатов с 10:00 до 11:00. После контрольного взвешивания всю собранную макулатуру направят на переработку. Для участников также будет открыта оранжерея парка.
Мероприятие станет частью регионального этапа всероссийского проекта «Юннатская страна» Движения Первых. После завершения акции состоится его официальное открытие, в котором примут участие 60 представителей клубов юных натуралистов из разных территорий Красноярского края.
В первой половине дня участники проекта займутся уборкой территории парка Юннатов и сортировкой отходов по правилам раздельного сбора.
После обеда для юных натуралистов организуют образовательную программу. Они примут участие в лекциях и мастер-классах, где научатся создавать картины из вторсырья, открытки из макулатуры и сухоцветов, плести многоразовые авоськи, изготавливать подставки из древесных материалов, выращивать микрозелень и рассчитывать собственный экологический след. Каждый мастер-класс будет сопровождаться лекцией специалистов.
Всероссийский проект «Юннатская страна» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
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