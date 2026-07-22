Красноярцев приглашают сдать макулатуру на переработку

После обеда для юных натуралистов организуют образовательную программу. Они примут участие в лекциях и мастер-классах, где научатся создавать картины из вторсырья, открытки из макулатуры и сухоцветов, плести многоразовые авоськи, изготавливать подставки из древесных материалов, выращивать микрозелень и рассчитывать собственный экологический след. Каждый мастер-класс будет сопровождаться лекцией специалистов.