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Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года

Котяков: профессии агронома и ветеринарного фельдшера останутся востребованными.

Источник: © РИА Новости

САРАНСК, 22 июл — РИА Новости. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Мордовии.

Лучших специалистов России по номинациям выберут по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проходит в Республике Мордовия 21−22 июля.

«Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники. Это “Агроном”, “Ветеринарный фельдшер” и “Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения”. Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем», — сказал Котяков.

По словам министра, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Он отметил, что конкурс должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда и дают хорошие перспективы трудоустройства.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» — конкурс специалистов рабочих профессий, который проводится с 2012 года. В 2025 году по поручению президента РФ он прошел перезагрузку и стал частью нацпроекта «Кадры».

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