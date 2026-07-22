Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года

«Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники. Это “Агроном”, “Ветеринарный фельдшер” и “Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения”. Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем», — сказал Котяков.