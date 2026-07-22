На предприятиях «Полюса» запустили цифровую кардиодиагностику

Российская золотодобывающая компания «Полюс» в партнерстве с медицинским центром «ММЦ Профмедицина» успешно реализовала пилотную программу удаленного кардиомониторинга на территории Северо-Енисейского муцниципального округа Красноярского края. Тестирование инновационной цифровой платформы состоялось в двух медицинских пунктах Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ГОК). Технология объединяет в единый непрерывный цикл этапы регистрации, автоматического первичного анализа, защищенной трансляции данных и получения экспертного заключения от специалиста. Для нас здоровье сотрудников является безусловным приоритетом. Внедрение системы дистанционной кардиологической помощи позволяет обеспечить им доступ к высококвалифицированной медицинской экспертизе. По итогам успешного пилота мы прорабатываем вопрос масштабирования данной системы на все наши здравпункты, — подчеркнул начальник управления медицины труда «Полюса» Сергей Дудин. В ходе эксперимента специалисты зафиксировали 379 двенадцатиканальных электрокардиограмм с автоматоическим анализом. Весь массив данных был передан врачу-консультанту в Санкт-Петербург через закрытый канал связи и обработан им удаленно. Главным подтверждением работоспособности концепции послужили задокументированные клинические эпизоды: система позволила своевременно обнаружить критические патологии, что дало возможность незамедлительно отправить сотрудников на медицинскую помощь. По словам руководителя направления стратегического развития компании «ММЦ Профмедицина», д.м.н., профессора Дмитрия Медведева, заболевания системы кровообращения входят в топ-3 причин обращаемости за медицинской помощью работников труднодоступных регионов. На уровне фельдшерского здравпункта возникает объективная необходимость уточнения диагноза. Совместно с «Полюсом» нам удалось создать и протестировать цифровую модель, которая обеспечивает бесшовную связь между фельдшером на месте и кардиологом в центре. Проект направлен на снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний у работников в условиях Крайнего Севера и по итогам успешных испытаний может быть масштабирован на другие промышленные предприятия".