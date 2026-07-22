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Четыре исторических здания продают за 35 млн рублей под Нижним Новгородом

Инвесторам предлагают отреставрировать один объект на Большой Покровской и три купеческих дома в Арзамасе.

В Нижегородской области выставлены на конкурс четыре исторических здания единым лотом со стартовой ценой 34,9 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Макс-канале.

В состав лота вошел дом № 44 по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, а также три объекта в Арзамасе: Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади, соседняя усадьба купцов Подсосовых и деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса.

Новым владельцам предстоит инвестировать в проведение реставрационных работ. Власти рассчитывают, что частный капитал поможет сохранить архитектурное наследие региона, а бизнес получит коммерческие площади в популярных туристических локациях.

Ранее сообщалось, что определен инвестор для восстановления трех ОКН в Арзамасе.

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