Четыре исторических здания продают за 35 млн рублей под Нижним Новгородом

В Нижегородской области выставлены на конкурс четыре исторических здания единым лотом со стартовой ценой 34,9 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Макс-канале.
В состав лота вошел дом № 44 по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, а также три объекта в Арзамасе: Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади, соседняя усадьба купцов Подсосовых и деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса.
Новым владельцам предстоит инвестировать в проведение реставрационных работ. Власти рассчитывают, что частный капитал поможет сохранить архитектурное наследие региона, а бизнес получит коммерческие площади в популярных туристических локациях.
Ранее сообщалось, что определен инвестор для восстановления трех ОКН в Арзамасе.