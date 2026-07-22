Четыре исторических здания продают за 35 млн рублей под Нижним Новгородом

В состав лота вошел дом № 44 по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, а также три объекта в Арзамасе: Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади, соседняя усадьба купцов Подсосовых и деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса.