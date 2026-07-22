В Татарстане установят праздник — День работника сферы закупочной деятельности

«В Татарстане система закупок имеет более чем 20-летнюю историю развития. С 2014 года во всех районах и городских округах республики функционируют уполномоченные органы в сфере закупок, в том числе органы контроля. Сегодня в системе задействованы тысячи профессионалов», — заявил председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.