В Прикамье энергетики восстанавливают опоры ЛЭП после паводка в Октябрьском

Сейчас, после схода воды, специалисты осматривают оборудование и устраняют повреждения. Проводят в порядок провода, изоляцию, заземление, ремонтируют фундаменты и восстанавливают опоры. Энергоснабжение во всех населённых пунктах округа уже подаётся в штатном режиме.