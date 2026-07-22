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В Прикамье энергетики восстанавливают опоры ЛЭП после паводка в Октябрьском

В зоне подтопления оказались 115 опор и три трансформаторные подстанции.

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» продолжают восстанавливать электросетевую инфраструктуру в населённых пунктах Октябрьского округа, пострадавших от дождевого паводка, сообщили сайту perm.aif.ru в компании.

Подтопления затронули более 20 населённых пунктов — от посёлка Октябрьский до деревень Атнягузи, Бикбай и Мостовая. В зоне оказались 115 опор и три трансформаторные подстанции.

Сейчас, после схода воды, специалисты осматривают оборудование и устраняют повреждения. Проводят в порядок провода, изоляцию, заземление, ремонтируют фундаменты и восстанавливают опоры. Энергоснабжение во всех населённых пунктах округа уже подаётся в штатном режиме.

Компания напоминает: в местах, где были подтопления, сохраняется риск поражения током. Жителей просят быть внимательными, следить за состоянием проводов и не приближаться к повреждённым линиям.

О любых нарушениях или повреждениях нужно сообщать по телефону 8−800−220−0−220 или короткому номеру 220.

Напомним, в округе действует режим ЧС. За неделю в Октябрьском выпало почти три месячные нормы осадков. В зоне подтопления остаются 11 жилых домов и 13 приусадебных участков.