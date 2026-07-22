Улицу Вавилова в Красноярске частично перекроют с 25 июля

С 25 июля по 15 августа в Красноярске изменится схема движения на улице Вавилова. Причина — капитальный ремонт тепловой сети. Об этом сообщили в городской администрации.
В частности, полностью перекроют участок от переулка Якорного до дома № 60. На отрезках от дома № 31 до переулка Якорного и у дома № 60 проезд сузят до одной полосы. Также установят знак «Движение запрещено» от переулка Вузовского до дома № 60.
Остановки «Городской архив» временно закроют. Вместо них появятся временные пункты: на переулке Вузовском у дома № 95 по проспекту Красноярский рабочий и у дома № 3 по переулку Вузовскому.
Ограничения начнут действовать с 09:00 25 июля до 23:00 15 августа. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.
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