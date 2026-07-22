Улицу Вавилова в Красноярске частично перекроют с 25 июля

В частности, полностью перекроют участок от переулка Якорного до дома № 60. На отрезках от дома № 31 до переулка Якорного и у дома № 60 проезд сузят до одной полосы. Также установят знак «Движение запрещено» от переулка Вузовского до дома № 60.