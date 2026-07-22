Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестора ищут для производства рапсового масла в ТОР «Володарск»

Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития «Володарск». Предполагаемый объем инвестиций — почти 2,8 млрд руб., сообщили в корпорации.

Источник: Коммерсантъ

Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития «Володарск». Предполагаемый объем инвестиций — почти 2,8 млрд руб., сообщили в корпорации.

Для проекта подобран участок, требующий минимальной подготовки со стороны потенциального инвестора. Кроме того, корпорация провела оценку ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта.

Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов. Ожидаемая мощность производства — 96 тыс. т в год, выручка — 429,4 млн руб. в год.

Инвесторы могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов, рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский.