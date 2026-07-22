Инвестора ищут для производства рапсового масла в ТОР «Володарск»

Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов. Ожидаемая мощность производства — 96 тыс. т в год, выручка — 429,4 млн руб. в год.