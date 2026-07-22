В Красноярском крае чиновники продали частнику электросети за 195 миллионов

Администрация Мотыгинского района продала частной компании 48 объектов электросетевого хозяйства — подстанции, линии электропередач и сетевые комплексы — несмотря на то, что сделка противоречит законодательству. Как пишет «Запад24» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, все произошло еще в 2024 году.