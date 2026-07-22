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В Красноярском крае чиновники продали частнику электросети за 195 миллионов

Прокуратура Красноярского края вернула муниципалитету 48 объектов электросетей за 195 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Мотыгинского района продала частной компании 48 объектов электросетевого хозяйства — подстанции, линии электропередач и сетевые комплексы — несмотря на то, что сделка противоречит законодательству. Как пишет «Запад24» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края, все произошло еще в 2024 году.

Проданное оборудование — единственное, что дает свет жителям нескольких населенных пунктов в районе (такие объекты нельзя отчуждать в частную собственность). Сумма сделки же составила 195 миллионов рублей.

Кроме того, утверждают в надзорном ведомстве, в самом договоре не было условий об инвестиционных обязательствах. Суд признал сделку ничтожной, все оборудование уже вернули муниципалитету.

Ранее мы писали, что в Абанском округе судебные приставы взыскали с местного жителя более миллиона рублей за ущерб, который он нанес лесному фонду.