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Атаки БПЛА не повлияют на строительство логистического центра Wildberries под Ростовом

В Аксайском районе продолжится строительство логистического центра Wildberries, несмотря на атаку на склады компании. Об этом пишет donnews.ru, сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB).

Источник: Коммерсантъ

В Аксайском районе продолжится строительство логистического центра Wildberries, несмотря на атаку на склады компании. Об этом пишет donnews.ru, сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB).

По данным компании, на площадке продолжаются строительные работы: завершается забивка свай, ведутся работы по устройству ростверков для последующего монтажа колонн.

Проект стоимостью 10,6 млрд рублей включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области. После выхода на полную мощность логистический комплекс должен обеспечить работой около 7,5 тыс. человек. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2029 года, а вывести на полную мощность — к 2031 году.

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