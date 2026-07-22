Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем

В Новинках по проекту КРТ с ООО СЗ «Спортивная деревня 1» вместимость школы вырастет с 1,5 тыс. до 1,85 тыс. мест (срок — 2028 год), а двух детсадов — сократится с 320 до 260 мест. Также уменьшат вместимость ещё двух детсадов: в районе улиц Бетанкура, Акимова и Мещерского бульвара — с 84 до 55 мест, в районе улицы Березовской — со 150 до 120 мест. К 2030 году планируют построить новый детсад на 180 мест у дома № 232 по улице Горького.