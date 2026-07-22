Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем

Гордума Нижнего Новгорода 22 июля согласовала корректировки программы развития соц‑инфраструктуры до 2030 года. Об этом сообщили в «Коммерсантъ‑Приволжье».
Пристрой к школе № 55 в Канавинском районе перенесли на 2030 год (финансирования пока нет), но увеличили его вместимость с 525 до 700 мест. В Нижегородском районе вместимость школы в границах улиц Дальней, Большой Перекрестной, Горького и Одесской сократят с 1,5 тыс. до 1,35 тыс. мест — срок строительства (2028 год) не меняется.
В Новинках по проекту КРТ с ООО СЗ «Спортивная деревня 1» вместимость школы вырастет с 1,5 тыс. до 1,85 тыс. мест (срок — 2028 год), а двух детсадов — сократится с 320 до 260 мест. Также уменьшат вместимость ещё двух детсадов: в районе улиц Бетанкура, Акимова и Мещерского бульвара — с 84 до 55 мест, в районе улицы Березовской — со 150 до 120 мест. К 2030 году планируют построить новый детсад на 180 мест у дома № 232 по улице Горького.
В программу добавили новые корпуса лицея № 82 (Сормовский район) и школы № 44 (Советский район) — оба к 2030 году. В ЖК «Торпедо» вместимость школы увеличат с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. мест.
Среди спортивных объектов — ФОК на улице Воротынского (1,95 тыс. кв. м) и ледовая арена на проспекте Ленина: оба планируют сдать к 2030 году в рамках КРТ.
Ранее проблемную школу на тысячу мест достроили на Бору в Нижегородской области.