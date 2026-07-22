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Минтранс раскрыл маршруты ускоренных поездов линий экономкласса в Беларуси

Куда поедут ускоренные поезда региональных линий экономкласса в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и коммуникаций раскрыло маршруты ускоренных поездов региональных линий экономкласса в Беларуси. Подробности сообщает sb.by.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, касающийся железнодорожного транспорта, в котором выделен новый тип поездов — поезда региональных линий экономкласса ускоренные.

В Минтрансе пояснили: предполагается, что названные поезда смогут преодолевать маршруты быстрее по причине уменьшения числа остановок. В ведомстве озвучили маршруты, по которым будут курсировать ускоренные поезда. Это Минск — Молодечно, Минск — Борисов, Минск — Барановичи, Минск — Осиповичи.

Ранее минское метро сказало, сколько раз в сутки могут досматривать одного и того же пассажира и проверяют ли вещи в карманах.

Кстати, «Минсктранс» предложил проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.

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