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Четыре исторических здания выставили на торги в Нижегородской области

Общая цена лота составляет почти 35 млн рублей.

В Нижегородской области ищут новых владельцев четырем историческим зданиям в одном лоте. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в соцсетях.

На торги выставили Дом Будылиной начала XIX века на Соборной площади в Арзамасе, а также Усадьбу купцов Подсосовых, которая находится по соседству. Оба дома являются объектами культурного наследия регионального значения.

Кроме того, продается старинное деревянное здание с мансардой на улице Карла Маркса в Арзамасе и дом № 44 на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Они считаются исторически ценными градоформирующими объектами.

Общая стоимость лота составила 34,8 млн рублей. Инвесторы смогут использовать здания для открытия бизнеса и привлечь как местных жителей, так и туристов. Заявки принимаются до 17 августа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что сразу для трех объектов культурного наследия в центре Арзамаса нашли инвестора.

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