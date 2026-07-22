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В Хабаровском крае проверили сообщение об опасности для детей в семье

Прокуратура установила, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось.

Прокуратура Хабаровского района провела проверку после публикации в интернете информации о детях, которые якобы находились в опасном положении.

Установлено, что 21 июля в селе Краснореченское произошёл бытовой конфликт между совершеннолетней девушкой и её отчимом. По данным надзорного ведомства, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направлены на рассмотрение в Индустриальный районный суд Хабаровска.

Прокуратура также оценивает работу органов профилактики и условия проживания детей в семье. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.