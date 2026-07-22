В Якутии испытывают дроны с ИИ для мониторинга лесных пожаров

Дроны с ИИ для мониторинга лесных пожаров тестируют в Республике Саха (Якутия). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации главы и правительства региона.
В начале июля в Горном районе прошли демонстрационные полеты беспилотного комплекса «Геоскан 701В» с применением системы искусственного интеллекта «Геоскан Горыныч». Технология позволяет автоматически обнаруживать дым и очаги возгораний, определять их координаты и в режиме реального времени передавать информацию специалистам. Это существенно сокращает время реагирования и помогает принимать более точные управленческие решения.
Также в республике проводится работа по расширению применения БАС в охране лесов. Для мониторинга и выполнения профильных задач предусмотрено использование 64 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, круглосуточный мониторинг ведется с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Всего функционируют 34 камеры, до конца года их число планируют увеличить до 38.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.