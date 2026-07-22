В Якутии испытывают дроны с ИИ для мониторинга лесных пожаров

Также в республике проводится работа по расширению применения БАС в охране лесов. Для мониторинга и выполнения профильных задач предусмотрено использование 64 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, круглосуточный мониторинг ведется с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель». Всего функционируют 34 камеры, до конца года их число планируют увеличить до 38.