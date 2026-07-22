В чем секрет семейного счастья, по мнению рок-певца Александра Иванова?

Рок-певец, лидер группы «Рондо» Александр Иванов рассказал о самом для него дорогом в этом мире — своей семье.
— Мы с моей супругой не сразу поженились, а через 7 лет, когда родилась Светлана, доченька. До этого жили просто гражданским браком. Очень-очень тёплые, доверительные отношения у нас. Мы даже не думали, что нам обязательно надо жениться. Хотели, чтобы выросли дети и несли свадебное платье, как ангелы. Ну, теперь они уже большие, уже далеко не ангелы. (Смеётся.) Самое главное, с моей точки зрения, мужу и жене оставаться прежде всего друзьями. Быть хорошими друг для друга людьми, которые бы больше в этой жизни помогали, нежели создавали какие-то проблемы.
Семья — это жизнь моя, тот стержень, который держит меня на этом свете. Хочется, чтобы у них всё было, чтобы они были счастливы, чтобы чувствовали себя защищёнными.
Дочку я зову Светлана Светлановна — у неё мама Света. А сын у нас — Сан Саныч. Когда мы начали встречаться с будущей супругой, решили: если у нас будут дети, назовём их нашими именами. Зачем? Чтобы жизнерадостно было, как в итальянской семье. «Саша? Какой? Малой? Большой? Света? Какая Света?» Два Саши, две Светы — вот такая у нас небольшая дружная семья. Все блондины. Друзья улыбаются, говорят: «Весело у вас в семье. Можно в два раза больше желаний загадать между вами».
Доченька — наверное, это самое лучшее, что может быть для отца. Светлое, небесное существо появилось в моей жизни. Она у нас лапа такая. Всё вспоминаю, какая она была маленькая. Первое слово её было «папуси». Она очень любила всевозможные видеоролики, мультики. Поэтому чаще всего просила: «Папуси, Свету кази». — «Покажи Свету на видео».
У меня от первого брака тоже есть дочь. Но, если становишься отцом в зрелом возрасте, более правильное понимание, наверное, кого ты привёл на этот свет…