В чем секрет семейного счастья, по мнению рок-певца Александра Иванова?

— Мы с моей супругой не сразу поженились, а через 7 лет, когда родилась Светлана, доченька. До этого жили просто гражданским браком. Очень-очень тёплые, доверительные отношения у нас. Мы даже не думали, что нам обязательно надо жениться. Хотели, чтобы выросли дети и несли свадебное платье, как ангелы. Ну, теперь они уже большие, уже далеко не ангелы. (Смеётся.) Самое главное, с моей точки зрения, мужу и жене оставаться прежде всего друзьями. Быть хорошими друг для друга людьми, которые бы больше в этой жизни помогали, нежели создавали какие-то проблемы.