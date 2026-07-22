Волгоградец выплатил 370 тысяч алиментов после угрозы судимостью

Тогда дело передали в полицию, и против него возбудили уголовное дело. Только на стадии дознания должник перечислил всю сумму — 370 тысяч рублей. Кроме того, он официально устроился на работу, и теперь приставы будут удерживать алименты прямо из его зарплаты.