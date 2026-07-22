Система «чет-нечет» продолжает действовать на АЗС в Нижегородской области. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
В случае изменений в порядок отпуска бензина об этом сообщат дополнительно. Нижегородских водителей просят с пониманием относиться к этому правилу и приезжать в соответствующий день.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде установили личность водителя, который поменял государственные знаки на машине прямо на автозаправке.